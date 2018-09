L'infirmière de l'Erea de Saint-Pierre-du-Mont suspend sa grève de la faim : "nous avons été entendus"

Par Maëlle Robert, France Bleu Gascogne

L'infirmière de l'Erea de Saint-Pierre-du-Mont, dans l'agglomération montoise, a mis fin à la grève de la faim. Elle estime qu'elle et ses collègues ont été entendus et qu'une sortie de crise est possible.