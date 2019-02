L'inspecteur académique de Nice dévoile les grands contours de la carte scolaire 2019

La carte scolaire 2019 se dessine dans les Alpes-Maritimes. Une réunion était organisée ce mercredi au rectorat de Nice pour décider des classes qui ouvrent ou qui ferment. Ce jeudi matin, l'inspecteur académique est venu dévoiler sur France Bleu Azur les grands contours de la carte scolaire. Il y aura davantage d'ouvertures que de fermetures.

"On peut ouvrir plus de classes parce que le recteur a octroyé dans le département 14 postes en plus pour la rentrée prochaine alors que nous aurons 180 élèves en moins." Michel-Jean Floc'h, inspecteur académique