L'Inspection Académique autorise finalement 104 communes du 64 à passer à la semaine de 4 jours à la rentrée 2017

L'inspecteur d'académie des Pyrénées Atlantiques a reçu le vice président de l'association des maires ce mercredi matin. Il est revenu sur 108 interdictions de passer à la semaine de 4 jours à la prochaine rentrée.

L'inspecteur d'académie a revu sa copie concernant le retour de la semaine de 4 jours, à l'école dès la rentrée de septembre (2017). Après quatre heures de réunion ce mercredi matin à Pau, la quasi totalité des communes, qui en ont fait la demande dans les Pyrénées Atlantiques, ont finalement obtenu gain de cause. 104 communes ont vu leur dossier validé. 3 ont eu un refus (dont Rébénacq en Béarn, et 2 autres en Pays Basque) et 5 communes doivent encore compléter leur dossier (dont Accous-Bedous et Idron en Béarn). 12 communes sur les 112 avaient déjà eu un feu vert en fin de semaine dernière.

Les écoles autorisées à la rentrée 2017

En Béarn : Ance/Féas, Aramits, Arette, Asson, Ledeuix, Issor/Lourdios, Abos/Tarsacq, Agnos, Angaïs, Barzun, Bidos, Bruges/Capbis/Mifaget, Cardesse, Espoey, Esquiule, Fichous-Riumayou, Gabaston, Gelos, Gurmençon, Lanne, Lasclaveries, Lasseube, Lée, Lucq de Béarn, Mazerolles, Mirepeix, Moumour, Navailles-Angos, Nousty, Ouillon, Ousse, Pontacq, Rivehaute, Serres-Sainte-Marie, Soumoulou, Sivu AABD, Astis/Argelos, Beuste/Lagos, Carrère/Claracq, Caresse-Cassaber, Escoubes/Sévignacq, Garlède/Lalonquette, Goes/Estialescq, Gomer, Haute Vallée d'Aspe, Làa-Mondrans, SIVU du Layou, Orion/Orriule, SIVU Récré A5, Riupeyrous, Saint Vincent/Labatmale, Thèze/Lème/Viven, SIVOM des 3 collines et SIVU Vallée de l'Escou.

En Pays Basque : Ainharp, Larrau, le SIRP Ispachoury, Beyrie-sur-Joyeuse, Bidarray, Briscous, Garindein, Hélette, Itxassou, Mouguerre, Villefranque, SIRP AGIL, SIVU AMOBA, SIVU Armendarits/Méharin, SIVU Banca/Urepel, SIVU Esterençuby/Saint Michel, SIVU Iholdy/Lantabat, SIVU Ikas Bidea et SIVU Osserain-Rivareyte.

Les 5 écoles dont le dossier est à compléter:

2 en Béarn : Idron et Accous/Bedous

3 au Pays Basque : Arbérats-Sillègue, Arbouet-Sussaute et Domezain-Berraute

Les 3 écoles qui devront attendre 2018

Rébénacq, Ordiarp et le SIVU Elgarrekin Ikas