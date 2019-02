L'inspirateur de la réforme du bac Pierre Mathiot répond aux parents d'élèves du lycée Pasteur de Lille

Lille, France

La réforme du baccalauréat, ça devient concret pour les élèves de seconde ! En ce moment, les lycéens formulent leurs premiers souhaits pour l'an prochain.

Finies les classes de premières et les bacs scientifique, littéraire ou économique. Il y aura un enseignement commun pour tout le monde, et des choix de spécialités. On pourra par exemple mixer du scientifique et du littéraire.

Un Nordiste à l'origine de la réforme

Cette réforme, portée par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a été inspirée par le Nordiste Pierre Mathiot. L'ancien directeur de Sciences Po Lille (qui va d'ailleurs le redevenir en mars 2019), a été chargé de cette mission.

En ce moment, il est régulièrement invité dans les lycées pour aller à la rencontre des parents, à qui il explique la réforme. C'était le cas jeudi 31 janvier au lycée Pasteur de Lille. A l'invitation de la FCPE, l'une des fédérations de parents d'élèves, Pierre Mathiot a passé la soirée à répondre aux interrogations.

ECOUTEZ : deux heures d'échanges entre Pierre Mathiot et les parents d'élèves du lycée Pasteur Copier

Il va y avoir deux-trois bugs

Dès les premiers échanges, Pierre Mathiot avait promis qu'il n'y aurait pas de langue de bois : "vous, parents d'élèves de seconde, vous allez essuyer les plâtres. Je ne vais pas vous dire que le train va rouler à la vitesse du TGV tout de suite ! Il va y avoir deux-trois bugs".

Commande politique

D'où cette question d'un représentant de la FCPE : "pourquoi ne pas reporter la réforme d'une année ?". Pierre Mathiot répond "cash" : "il est clair qu'il y avait une commande politique. La première promotion de bacheliers, ce sera en 2021, pas en 2022. En 2022, qu'est-ce qu'il se passe ?", demande-t-il aux parents... "L'élection présidentielle !"

Beaucoup de questions tournent autour des choix de spécialités. Pierre Mathiot, lui, préfère insister sur l'accompagnement à l'orientation, et la meilleure préparation aux études supérieures. A l'issue des deux heures de débats, les parents ont encore des interrogations : "ça a l'air de couler de source, alors qu'à mon avis, sur le terrain, ça n'ira pas forcément de soi", souligne Nadia.

C'est quand on développe Candy Crush qu'on corrige les bugs au fur et à mesure. Pas à l'Education nationale !

"C'est abstrait pour des enfants de 15 ans. Notamment les intitulés des spécialités. Il faudra bien les aider par rapport à leur avenir", estime Vianney. François, lui, regrette que "ça aille vite. On ne prend pas le temps de la concertation et de la réflexion. On met en place, on voit ce qui ne va pas, et on réajuste le tir. Mais c'est quand on développe Candy Crush qu'on corrige les bugs au fur et à mesure. Pas à l'Education nationale".

ECOUTEZ : reportage au lycée Pasteur de Lille Copier

Je ne le sens pas comme une révolution

Le proviseur du lycée Pasteur de Lille a assisté aux débats, ce nouveau bac, Michel Kermen dit "ne pas le ressentir comme une révolution. Honnêtement, je n'ai pas de grosse inquiétude".

Ce lycée lillois proposera 10 des 12 spécialités. C'est bien au-dessus de la moyenne des lycées dans l'Académie de Lille, qui est de 8, selon le Rectorat.