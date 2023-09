L'Institut catholique d'Alzon inauguré à Beaucaire, après 10 ans de travaux

Pendant dix ans, élèves et enseignants ont dû vivre au rythme des travaux sur le site Saint-Félix de l'Institut catholique d'Alzon à Beaucaire. Le bâtiment a été complètement rénové et inauguré ce mardi 12 septembre. 1.500 élèves ont donc retrouvé cet ancien séminaire du XIXème siècle. "Je m'y sens super bien", confie Lucie en 5ème. "C'est beau, continue-t-elle*, ils ont bien rénové mais en gardant le bâtiment d'origine."*

"On va pouvoir travailler dans de bonnes conditions"

"Aujourd'hui on peut accueillir une crèche, une maternelle, un primaire, un collège, un lycée professionnel et un CFA (Centre de formation d'apprentis)", se réjouit le directeur Yvan Lachaud. Des salles toutes équipées, une salle polyvalente, des laboratoires flambant neufs et un internat de 40 places qui n'existait pas avant : c'est même un soulagement pour les enseignants comme Wilfried Moreno-Viala. "C'est splendide, après avoir eu les bruits des marteaux piqueur toute l'année dernière, c'est agréable là. Je pense que les élèves se rendent compte de la chance qu'ils ont. On va pouvoir travailler dans de bonnes conditions."

Coût total des travaux : 18 millions d'euros. L'institut a reçu une aide du département de 60.000 euros et de la région : 2,5 millions d'euros.