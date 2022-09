L'internat du lycée Pasteur au Blanc va être rénové

D'ici quelques mois, l'internat du lycée Pasteur sera déconstruit pour être entièrement repensé. L'occasion de revoir entièrement son isolation et de le mettre aux normes écologiques et économiques.

Le bâtiment, vieillissant, trône au bout du lycée Pasteur du Blanc. La façade est quelque peu décrépie et tranche avec celle, flambant neuve, du bâtiment principal où sont dispensés les cours. "Il n'y a pas d'isolation et l'exposition est est/ouest. L'hiver, il y fait froid et l'été beaucoup trop chaud. Il manque aussi une salle de vie commune pour que les élèves puissent avoir des activités" détaille la proviseur, Catherine Azema.

L'internat, qui accueille une centaine d'élèves, garçons et filles, a été construit en 1985. L'architecte a été choisi et les travaux devrait commencer en juin. La livraison est prévue pour la rentrée 2025.

"Dans ce chantier, nous allons réutiliser sur place tout ce qui sera détruit, explique François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire. Au lieu d'emmener à la décharge, les murs seront broyés, transformés et réutilisés dans la nouvelle construction."

19°C dans les classes cet hiver

La rénovation du site aura évidemment un objectif ambitieux en terme d'économie d'énergie. Une priorité pour tous les chantiers entrepris dans les lycées de la région : "L'énergie coûte très cher. Dans les 100 lycée de la région, nous allons dépenser plus de 6 millions d'euros uniquement pour la consommation d'électricité. Nous mettons donc en performance énergétique tous nos lycées pour diminuer de 40% notre consommation de gaz. Et pour cela, nous allons investir 32 millions d'euros". Et le président Bonneau prévient : pour rendre cet objectif atteignable, il faudra baisser le chauffage. Pas plus de 19°C dans les classes cet hiver.