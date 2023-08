L'Isle-d'Abeau : l'école primaire incendiée en juillet va pouvoir rouvrir le 4 septembre

Ça aura pris un mois et demi pour tout rénover. Le groupe scolaire La Peupleraie de l'Isle-d'Abeau va bien rouvrir ses portes le 4 septembre, jour de la rentrée scolaire , affirme le maire de la commune, Cyril Marion. L'école avait été incendiée dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier, trois semaines après la mort de Nahel à Nanterre. Un événement qui avait été le point de départ d'émeutes partout en France et notamment dans le Nord-Isère.

"C'est un signe fort, un mois et demi après les incendies" - Cyril Marion, maire de l'Isle-d'Abeau

L'école va certes rouvrir, mais de manière "presque normale", précise Cyril Marion. "Ce sera un tout petit peu différent au niveau du matériel proposé : à l'étage, il y a des volets que l'on a pas pu avoir et qui seront disponibles à la Toussaint. Mais on est en train de voir ce qu'on va faire en attendant." Pour le reste, tout ou presque sera neuf, repeint, refait. "On revient de très loin, commente l'édile. C'est un signe fort, un mois et demi après cet incendie qui a été déclenché de manière volontaire."

Le maire de L'Isle-d'Abeau parle d'une rénovation "qui paraissait irréalisable" à terminer dans les temps. "Toutes les semaines, on avait un point spécifique sur l'état d'avancement des travaux tous les lundis. Pour savoir où on en était, qui allait intervenir." Cyril Marion parle de la rénovation de l'école comme une "priorité, puisque les enfants sont une priorité, et pour eux on doit faire le maximum." Au départ, les travaux devaient coûter au minimum 60.000 euros, la mairie a finalement dépensé 110.000 euros. "Le cadre d'apprentissage est extrêmement important donc je suis extrêmement fier, ravi que l'on ait pu terminer ces travaux à temps."

