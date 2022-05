L'IUT de l'Indre fête ses 30 ans : "Être à taille humaine, c'est un réel atout pour la réussite"

Environ 8.000 étudiants accueillis depuis sa création. L'IUT de l'Indre fête ses 30 ans ! "Aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 élèves sur le site, donc à peu près la moitié qui sortent tous les ans", indique Bruno Émile, le directeur de l'établissement. L'IUT propose quatre formations : gestion des entreprises, techniques de commercialisation, logistique et génie électrique.

Depuis 30 ans, l'établissement essaie d'être au plus près des acteurs économiques du terrain. "C'est vraiment fondamental, explique le directeur. Les entreprises ont besoin de nous. Dans certaines entreprises, quand on va voir un stagiaire, on serre la main à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de nos anciens qui sont présents. C'est une réelle satisfaction".

L'IUT développe également son offre de formation. "On est en pleine réforme, puisque notre DUT en deux ans passe en bachelor universitaire technologique en trois ans, détaille Bruno Émile. Et puis on va essayer de proposer une mineure santé sur une de nos formations, voire deux".

