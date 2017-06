L’IUT de Metz fête ses 50 ans

Depuis 50 ans, l’IUT de Metz forme des étudiants qui sortent avec un métier entre les mains au bout de deux ou trois ans. L’IUT revendique ses formations concrètes, en phase avec le monde de l’entreprise.

Les maîtres mots des IUT sont "insertion professionnelle et maintien des liens avec les entreprises locales". 80% à 90% des étudiants en DUT poursuivent leurs études. "Ceux qui sortent de licence professionnelle sont entre 82 et 95% à décrocher un CDI dans les six mois", raconte le directeur de l’IUT de Metz Christian Krebs.

"Les écoles de commerce et d’ingénieurs qui recrutent des étudiants d’IUT remarquent leur sens du concret par rapport aux étudiants de classes préparatoires. Quant à ceux qui sont en alternance en entreprise trouvent plus facilement un emploi" poursuit Christian Krebs.

Il est trop tard pour s’inscrire en première année d’IUT mais il reste des places dans des licences professionnelles.