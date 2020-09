L'objectif de six enseignants pour cent élèves est atteint dans les écoles publiques de Côte-d'Or

Une baisse d'effectifs constante

Une baisse d’effectif de 401 élèves a été constatée dans les écoles publiques du département à la rentrée scolaire 2020. Cette variation s’inscrit dans une évolution constatée depuis plusieurs années, avec notamment une baisse de 574 élèves à la rentrée dernière. Malgré cette baisse d’effectif, le département a bénéficié de l’attribution complémentaire de 12 emplois

La carte scolaire définitive pour cette rentrée 2020 en Côte-d'Or

Dans un bilan diffusé ce mercredi 22 septembre, le préfet de Côte-d'Or et la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or précisent que l’édition 2020 de la carte scolaire en Côte-d’Or met en oeuvre les priorités nationales dans un contexte de moyens fortement mobilisés sur le 1er degré.

Le rectorat de Dijon © Maxppp - Philippe Bruchot

Quels sont les avantages de cet effort budgétaire ?

Cet effort budgétaire permet notamment :

d’améliorer le taux d’encadrement dans le département ( pour la 1e fois en Côte-d’Or est atteint le chiffre de 6 enseignants pour 100 élèves ), et de continuer à diminuer le nombre moyen d’élèves par classe ( moins de 22 élèves par classe en moyenne )

), et de continuer à diminuer le nombre moyen d’élèves par classe ( ) de renforcer l’attention particulière aux territoires ruraux. Aucune école n’a été fermée dans les écoles des communes dites rurales (de moins de 5000 habitants) sans l’accord du maire ou de la collectivité ayant la compétence scolaire

‐ de consacrer la priorité cette année à la maternelle : en complément des dédoublements des CP et CE1 en REP et REP+ réalisés sur les deux dernières rentrées scolaires, la mise en place des grandes sections de maternelle à effectifs réduits en éducation prioritaire est intégralement assurée à la rentrée 2020

- d’atteindre progressivement d’ici la rentrée 2022 un plafonnement à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans toutes les écoles ne relevant pas de l’éducation prioritaire.

La rentrée scolaire - illustration © Maxppp - Vanessa MEYER

Combien d'ouvertures et de fermetures de classes en Côte-d'Or?

A l’issue des trois étapes de préparation de la rentrée (avril, juin et août), les mesures de bilan global concernant les classes sont très favorables : 66 ouvertures (50 définitives et 16 provisoires) et 24 fermetures (21 définitives et 3 provisoires).

Pour mémoire pour la rentrée 2019 il y avait eu 82 ouvertures (dont 25 provisoires) et 44 fermetures (dont 6 provisoires).

La réalisation des derniers ajustements de la carte scolaire avant la pré-rentrée des enseignants a permis, grâce à un travail d’anticipation de qualité conduit par les écoles et les élus locaux pour les inscriptions des élèves, de nommer les enseignants avant la rentrée scolaire et a participé à la sérénité de cette rentrée.