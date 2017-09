L’œil du Web - Quand un professeur transforme sa classe en Poudlard

Un professeur américain redécore sa salle de classe aux couleurs de Poudlard. Un koala se retrouve prisonnier d'une roue de voiture en Australie. Les policiers de Morlaix reçoivent une carte postale de remerciement pour un contrôle d’alcoolémie.

Un jeune professeur américain de 28 ans, grand fan d'Harry Potter, a décidé de surprendre ses élèves pour la rentrée en réaménageant complètement sa salle de classe pour en faire une réplique de Poudlard, l'école de sorcier. Et il a publié son oeuvre sur sa page facebook.

Grâce à sa vidéo et aux photos qu'il a mis en ligne, on voit tout le mal qu'il s'est donné pour donner un peu de magie à sa classe de l'Evergreen Middle School d'Hillsboro dans l'Oregon : drapeaux aux couleurs des quatre maisons (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard), papier-peint pour donner l'impression de murs en pierre et même baguette magique connectée en guise de télécommande pour le rétro-projecteur.

Le bureau de l'enseignant n'est pas en reste et digne de celui du professeur Dumbledor avec beaucoup de petits objets tels des balles de quidditch, un balai, une plume et son encrier et moult livres de magie.

Son initiative a été relayée par de nombreux médias à la grande surprise du professeur qui s'en réjouit.

Kyle Hubler a d'ailleurs expliqué aux journalistes qui l'ont interviewé que son projet lui avait pris 70 heures de travail et fait déboursé quelques 350 euros. La réaction de ses élèves à la rentrée lui font dire qu'il a eu raison de se donner de la peine, écrit-il sur sa page facebook.

Un petit koala s'est retrouvé pris au piège d'une roue de voiture en Australie

Comme le rapporte Le Courrier Australien et de nombreux autres médias, un koala s'est retrouvé piégé sur la roue d'une voiture et a voyagé comme cela une quinzaine de kilomètres avant que le conducteur ne s'en aperçoive.

Le conducteur de la voiture s'est aperçu qu'il transportait ce petit voyageur lorsqu'il s'est arrêté et qu'il a entendu ses cris et ses pleurs. Il a aussitôt appelé la Koala Rescue Hotline qui dépend de l'équivalent australien d'une association de sauvegarde de la faune sauvage.

Mais ce sont les pompiers qui ont dû intervenir pour retirer la roue et délivrer l'animal, en étant de choc expliquent les secouristes. Cette femelle koala baptisée Kelli était apparemment une jeune maman qui a perdu son bébé dans cette mésaventure. Elle a dû passer deux jours en captivité pour se remettre de ses émotions avant de retrouver la forêt.

Les policiers de Morlaix reçoivent une carte de postale de remerciement après un contrôle d’alcoolémie

C'est une bien belle et peu commune histoire que nous rapportent Le Télégramme et France 3 Bretagne : celle d'une carte postale de remerciement après un retrait de permis.

Ce(tte) automobiliste s'est vu contraint(e) au co-voiturage après s'être fait retirer son permis fin 2015 écrit-il ou elle dans cette carte postale envoyée cet été. Et cela lui a permis de rencontrer son amoureux(se). Une insolite histoire dont la police nationale s'est aussi fait l'écho sur facebook en demandant à l'auteur de la missive de se manifester.

[INSOLITE] Quand l'amour ne tient qu'à ... un retrait de permis!

L'histoire a forcément fait réagir les internautes qui se sont souvent amusés de ce joli dénouement.