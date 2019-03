L'opération 20/20 contre la réforme du bac commence à prendre de l'ampleur à Tours

Tours, France

L'opération 20 sur 20 contre la réforme du Bac du ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer commence àfaire tâche d'huile en Touraine. Il s'agit d'une action lancée par le mouvement des stylos rouges. Les profs d'au moins trois lycées comme Grandmont, Balzac, et Vaucanson sont mobilisés. Ils ont inscrit la note unique de 20/20 sur les bulletins du second trimestre, au point que la direction académique s'inquiète. Elle a d'ailleurs convoqué les profs à une réunion pour le mercredi 20 mars. Le directeur académique veut entendre leurs explications sur l'attribution de cette note unique sur les bulletins du 2ème trimestre. Pour la direction académique, c'est une action qui ne passe pas. Elle inquiète aussi le proviseur du lycée Balzac qui a écrit aux parents d'élèves. "Compte tenu de l'action de rétention des notes", dit-il, "je ne signerai pas et ne publierai pas les bulletins trimestriels sur lesquels la moyenne des notes n'est pas exacte".

Trois lycées mobilisés à Tours

A ce jour, Balzac, Grandmont, Vaucanson, participent activement à l'action.. Au lycée Grandmont, 68 enseignants sur 200, soit 34% de l'effectif, ont mis 20 sur 20 à leurs élèves. La CGT Education précise qu'il ne s'agit que d'une note administrative qui n'impactera pas l'avenir des élèves puisque les profs leur ont donné leur vraies notes et que la direction du lycée a retenu les bulletins, comme à Balzac. Pendant toute la durée de cette grève des notes, les parents peuvent se rendre sur le site internet Pro Note pour s'informer de l'état réel du bulletin scolaire de leur protégés.