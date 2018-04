Olivet, France

Donner le goût de l'exercice aux écoliers, c'est l'objectif des défis récré, dont la deuxième édition vient d'être lancée par l'USEP (l'Union Sportive Enseignement Premier Degré), en partenariat avec la Fédération Française d'Athlétisme et avec le sprinter Christophe Lemaitre comme parrain. Une initiative nationale et qui est très suivie dans les écoles loirétaines. Durant cette opération, les élèves de CM2 lancent des défis un peu physiques aux autres élèves pour leur donner le gout de l'effort : la Fédération Française de Cardiologie recommande au moins une heure d'activité physique tous les jours.

Plusieurs écoles réunies pour lancer l'opération

Les Défis récré commencent par une grande matinée sportive entre plusieurs écoles d'une même commune : à Olivet, le 28 mars dernier ou encore à Mareau-aux-Prés ce 5 avril. L'occasion de découvrir ce qui les attend : lancer de javelot, saut en trampoline, course d'obstacles, lancers francs de basket... Léa, 7 ans et demi est en CE1 à Olivet : "J'étais très à l'aise ! C'est rigolo et on peut crier sur les autres pour leur dire d'aller plus vite !"

Les activités se font sous l’œil vigilant des élèves de CM2, encadrants d'un jour. Lalie est l'une d'eux : "On leur explique et après s'ils se font mal on essaie de les aider, on ramasse les plots quand ils les font tomber. Je suis contente parce que je me dis que je fais des choses de grands !"

Les instituteurs, associés à l'opération

Et forcément, pour que tout soit parfait, il y a eu un peu de préparation en amont. Sandrine Deniau est maîtresse de la classe de CM2 de l'école du Poutyl à Olivet : "On a réfléchi à comment expliquer les règles le plus simplement aux enfants, quelles étaient les consignes de sécurité à respecter, et comment mettre tout ça en voix de façon intelligible pour que les plus jeunes puissent comprendre et pratiquer en toute sécurité."

C'est pour lutter contre la sédentarité et l'obésité

Bouger une matinée, c'est bien, bouger régulièrement c'est mieux ! Les élèves de CM2 vont désormais pouvoir organiser ces jeux dans leur école, durant les récréations. Histoire de prendre de bonnes habitudes, explique Véronique Bury, la présidente régionale de l'USEP : "C'est pour lutter contre la sédentarité, lutter contre l'obésité et retrouver le plaisir de l'effort, pour être capable plus tard en tant qu'adulte d'avoir une vie physique organisée, respectueuse de santé et de sa citoyenneté."

Dans le Loiret, ce sont environ 3.000 écoliers qui vont prendre part à ce défi.