L'opération "petits-déjeuners à l'école" a commencé cette semaine à Montauban.

Montauban, France

Le Tarn-et-Garonne fait partie des 26 département qui doivent tester le dispositif avant la fin de l'année scolaire. L'école Georges Lapierre dans le quartier des Chaumes à Montauban propose depuis cette semaine, le mardi et le vendredi, un petit-déjeuner aux élèves qui ne mangent rien ou presque avant de venir en classe. Selon l'inspection académique, la moitié des 101 élèves de cet établissement sont dans ce cas. Le petit-déjeuner est proposé sous forme de buffet à l'entrée de l'école entre 8h35 et 8h45 et il est composé d'une biscotte, d'un fruit et d'un fromage.

"Ma fille , il y a des jours où elle faim et d'autres où elle a moins faim. Donc ça aide beaucoup. Ils [les enfants] vont comprendre qu'il faut qu'ils déjeunent le matin, que c'est très important pour eux" Une maman d'élève de Georges Lapierre.

Le Dasen assure qu'il n'y a pas de ciblage

L'école Lapierre a été choisie pour débuter parce qu'elle "travaille sur tout ce qui est équilibre alimentaire, elle est très sensibilisée là-dessus" précise Clarisse Heulland, adjointe au maire de Montauban en charge des affaires scolaires.

Pour Guillaume Manginot, co-secrétaire départemental du syndicat enseignant SNUIPP ce dispositif a été mis en place de manière précipitée. Il aurait mérité du temps pour être efficace : "On craint des effets de discrimination ou d'aubaine pour certaines familles qui pourraient se dire : 'le petit-déjeuner est offert donc on va en profiter' Du coup, ciblera-t-on les bons enfants? Et puis il y a des problèmes organisationnels. Le besoin est réel mais l'application pose des questions à notre profession qui doit prendre en charge quelque chose qui n'est pas naturel"

François-Xavier Pestel, le directeur académique, assure qu'il n'y a pas de ciblage : "l'objectif n'est pas de dire on va relever les noms et on ne distribuera qu'à certains, surtout pas!". Le Dasen précise aussi que le buffet est accessible à tous et que les enseignants de l'école Lapierre sont vigilants : "ils ont identifié par la connaissance qu'ils ont des familles et des élèves, sans poser de questions, entre 30 et 50 élèves qui ne mangent pas ou peu le matin." Charge à eux ensuite de veiller à ce que ces écoliers mangent quelque chose au buffet.

La mairie de Montauban partenaire attentive

La cuisine centrale de Montauban fournit les petits déjeuner et chaque école décide ensuite la façon dont elle les distribue (dans la cour, en classe, dans une salle...). Le rythme de deux fois par semaine a été choisi par facilité d'organisation dit la mairie.

"Je vais être attentive au fait que ça ne soit pas un peu sélectif. En principe c'est pour les enfants qui ne déjeunent pas chez eux mais sur le plan nutritionnel il faut faire attention, il ne faudrait pas qu'il y ait un double petit-déjeuner! On va surveiller de près" Clarisse Heulland, adjointe au maire en charge des affaires scolaires.

A la rentrée des vacances de Pâques, les sept écoles REP (réseau éducation prioritaire) de Montauban et les trois de Moissac proposeront un petit déjeuner au moins une fois par semaine. La fréquence minimale demandée par le ministère.