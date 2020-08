L'opposition au projet Idex prend de l'ampleur et pourrait faire capoter le dossier

L’IDEX, rappelons le, c’est la création d’une « Université cible » par le regroupement des université Lyon 1 et Lyon 3, l’ENS, L'INSA et l’université Jean Monnet de Saint-Étienne.

Mais depuis quelques semaines des voix s’élèvent çà et là pour expliquer que ce regroupement pourrait porter atteinte à l’indépendance de Saint-Étienne et même réduire les filières implantées ici.

Parmi les opposants au projet tel qu il se présente aujourd'hui , les étudiants de la FASEE, le principal syndicat étudiant de l'université Jean Monnet. Outre le risque de perte d'image de Saint-Étienne, ils dénoncent aussi le manque représentation des étudiants au sein de la future structure. Leurs voix pourraient bien faire la différence en septembre prochain pour retoquer le projet, a moins que les négociations puissent d'ici là changer la donne.

Dans l’état actuel, vis-à-vis du conseil d’administration de l’université, la majorité en tout cas est contre les statuts qui sont proposés. Comme on est la première fédération de Saint-Étienne, on représente la majorité des étudiants au sein des conseils. On espère que notre avis va être pris en compte et qu'il aura du poids. Mais ce qui est important pour nous, c’est la négociation. Ce qu’on aimerait, c’est pouvoir négocier la place de Saint-Etienne au sein de ce projet et que la voix des étudiants soit écoutée et qu’il y aura une marge de négociation - Maëla Valembois, présidente de la FASEE