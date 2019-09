L'orientation professionnelle chez les lycéens girondins

Bordeaux, France

Tout au long de la journée vous pouvez mieux comprendre cette question complexe et passionnante qu’est l’orientation. Un espace dédié aux parents permet de mieux cerner les parcours scolaires et d'études supérieures. Vos interrogations trouveront des réponses. Vous pouvez également assister à des ateliers d'une heure en petit groupe avec des professionnels comme Clothilde Hanoteau, expert en orientation, consultante pour l’Etudiant, elle intervient également dans des établissements auprès des élèves et enseignants. L'un des rendez-vous de la journée, à 15 heures, de la seconde à l’après bac : bien s’orienter jusqu’au bac et vers un projet d’études supérieures. Bientôt lycéen ou déjà en seconde, première ou terminale, comment construire son parcours et dégager un projet postbac, l’un n’allant pas sans l’autre. Quels sont les atouts des séries technologiques et laquelle est faite pour votre enfant ? Sur la voie générale quelle combinaison de spécialités lui correspond ? Quel projet pour son grand oral ?

Anne de Kermoysan du CRIJ à Bordeaux, une structure tournée vers les jeunes et présente sur le Salon de l'étudiant explique les grands changements du BAC avec les contrôles continus. Copier

En amont de ce Salon de l'étudiant notez ce jeudi 26 septembre, une journée d'information sur la mobilité des jeunes dans le monde ou encore le 3 octobre, une journée sos rentrée pour tous les jeunes qui n'ont pas de solution pour cette rentrée scolaire.