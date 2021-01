L'Orientibus fait halte à Gorron en Mayenne pour informer les collégiens

À cause de la Covid-19, aucun forum de l'orientation ne sera organisé en Mayenne. Alors, la région Pays de la Loire a mis en place un bus, du nom de l'Orientibus pour rencontrer les collégiens et lycéens, et ainsi les informer sur les différentes voies d'orientations.