L'orthographe "est resté un marqueur social" pour Thomas Pesquet qui mène la dictée de l'espace

Thomas Pesquet a choisi un extrait de l'œuvre de Marguerite Duras "Un barrage contre le Pacifique" pour la dictée de l'espace qu'il mène ce dimanche. L'astronaute français lira son texte depuis la Station spatiale internationale, à 400 km de la Terre tandis que plusieurs centaines de personnes suivront cette dictée en plein air au Musée de l'air et de l'espace du Bourget.

L'occasion pour Thomas Pesquet de souligner à quel point la maîtrise de la langue reste un obstacle pour certains, "je me suis rendu compte que c'était un truc très, très français ça. Il y a plein de langues pour lesquelles la dictée ça n'a pas de sens parce que les mots s'écrivent exactement de la même manière dont ils se prononcent. Il n'y a pas de subtilités orthographiques comme on en a en français".

On l'a rendu compliquée, exprès, pour que ce soit un signe d'éducation - Thomas Pesquet

"Quand on a mis la langue sur papier, une langue qui était orale, on l'a rendue compliquée, exprès, pour que ce soit un signe d'éducation. C'est resté un marqueur social, peut-être un jour, il faudra faire une réforme pour rendre la langue un peu plus simple, en fait, pour que du coup elle soit plus facile à apprendre à l'étranger, pour qu'elle se répande un peu mieux" propose l'astronaute.

La dictée sera diffusée à 15h et après la lecture de Thomas Pesquet, Rachid Santaki en fera une à son tour, plus lentement, avant une séance d'auto-correction. Vous pourrez la réécouter la samedi 11 septembre à 17h lors de l'émission la dictée sur l'antenne de France Culture.