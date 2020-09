PHOTOS - L'ouverture d'un nouveau lycée à Gignac "la cathédrale de la ville"

La rentrée scolaire dans l'Hérault est marquée par l'ouverture d'un nouveau lycée, celui de Gignac, le lycée Simone Veil. 265 élèves de secondes y seront accueillis ce jeudi 3 et vendredi 4 septembre pour cette première rentrée, les classes de secondes, en 2022 ils seront 1200.

Le lycée accueille les enfants de 12 communes du secteur, Gignac bien sûr mais aussi ceux de Saint André, Aniane, Saint Bauzille de la Sèlve, Le Pouget, Aumelas, La Boissière, Saint Paul et Valmalles, Puichabon, Pouzols ou encore Popian.

"C'est le fruit d'un long travail, ce sera la cathédrale de Gignac, avec une offre pour la jeunesse et la jeunesse c'est l'avenir"

Cet établissement tout neuf de 15 500 m2 sera à énergie positive grâce à 2300 m2 de panneaux photovoltaïques, un réseau de chaleur en géothermie et la végétalisation de plusieurs toits.

Il correspond à un vrai besoin pour ce territoire. Jusque là les enfants allaient au lycée à Clermont l'Hérault, Lodève ou Montpellier. Pour le maire de Gignac, Jean-François SOTO, ce lycée vient compléter une offre de services qui manquait : "C'est formidable, c'est l'élément central de l'aménagement du territoire, c'est la consécration, et c'est une cathédrale du 21ème siècle de la ville de Gignac. Avoir 1200 élèves à terme à l'horizon 2022, c'est à la fois de l'éducation, des projets culturels, de la jeunesse; Cela nous permet de concrétiser un territoire qui est en plein développement, avec toute l'offre culturelle et économique, la viticulture, les domaines, les grands site, les gorges de la vallée de l'Hérault. Il ne manque plus qu'un CFA _! La boucle est bouclée en termes de plate forme à proposer pour toute une jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir. _C'est beaucoup d'émotion aussi, parce que c'est le fruit d'un long travail de dossiers techniques complexes."

Le maire de Gignac, Jean-François SOTO Copier

Ce lycée représente un investissement de 45 millions d'euros pour la région. Les travaux ont été perturbé par le Covid et tout n'est pas terminé mais les élèves pourront bien y débuter leur rentrée.

"Je tiens à remercier les entreprises, les architectes qui ont fait un travail remarquable pour rattraper le retard lié au confinement. Et malgré ces deux mois d'arrêt de chantier, nous allons pouvoir accueillir dans des conditions optimales les élèves de seconde sur le lycée Simone Veil de Gignac "

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie Copier

Les cuisines et l'internat ne sont pas encore finalisés et les repas seront livrés par le lycée de Sérignan. La commune de Gignac accueillera prochainement le centre de formation des pompiers et un pôle santé.

Ce lycée sera un vrai point de repère pour la ville de Gignac © Radio France - Eléna Louazon

Le lycée a coûté 45 millions d'euros à la région © Radio France - Eléna Louazon