L'UNEF Auvergne demande le remplacement des examens terminaux par des devoirs maisons

Comment doivent-être évalués les étudiants ? Le syndicat étudiant UNEF Auvergne propose ce dimanche une idée : remplacer les examens terminaux par des devoirs maisons. Pour les étudiants, il s'agirait des "modalités les plus égalitaires possibles".

Alors que le baccalauréat se tiendra en contrôle continu, la question des examens pour les étudiants se pose. Dans un communiqué ce dimanche soir, l'UNEF Auvergne explique que dès à présent, "il faut prendre des dispositions pour mettre en place des nouvelles modalités de contrôle de connaissance".

Évoqué également une "note plancher" pour le semestre

La proposition du syndicat étudiant est simple : sachant que le déconfinement n'est probablement pas pour maintenant, les examens terminaux ne pourraient pas être assurés en présentiel. Donc, l'UNEF propose que les étudiants soient évalués par des devoirs maisons plutôt que par des examens terminaux. Ces travaux "devont porter sur des sujets vus en cours en présentiel" afin de permettre aux étudiants de s'organiser pour rendre leur devoir. Cela est une manière de répondre aux difficultés des étudiants, qui n'ont pas une connexion internet suffisante pour accéder à des ressources bibliographiques, ou encore qui doivent travailler car réquisitionnés.

Autre piste du syndicat : valider automatiquement le semestre par l'application d'une note plancher égale ou supérieure à la moyenne. Pour l'UNEF, cela permettrait "aux étudiants qui le peuvent d'augmenter leurs notes en pénalisant le moins possible les autres.

Le président de l'Université y pense

Reste à savoir quand la communication officielle se fera sur le sujet. Dans un entretien au journal La Montagne cette semaine, le président de l'Université Clermont Auvergne Mathias Bernard indiquait réfléchir à l'évaluation via des devoirs maisons. "Il faut limiter les examens en présentiel à ce qu'il est impossible de faire autrement. Si non, les remplacer par des modalités à distance ou des travaux personnels" Cet allègement du contrôle de connaissance devrait permettre aux étudiants de savoir s'ils sont diplômés le 20 juillet. Mais Mathias Bernard a prévenu : "Nous allons trouver l’équilibre entre la bienveillance et le fait de ne pas brader le diplôme."