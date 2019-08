L'UNEF Auvergne dénonce le harcèlement et les bizutages à la faculté de Clermont

Clermont-Ferrand, France

C'est une étudiante qui a alerté le syndicat étudiant, ainsi que la cellule contre le harcèlement sexuel de l'Université Clermont Auvergne. Elle venait de découvrir la publication Facebook d'un administrateur du groupe qui rassemble les étudiants en Paces de Clermont-Ferrand, qui préparait la rentrée à sa manière. La publication a aujourd'hui été effacée mais l'Unef en a gardé une trace.

Une des publications visée par l'UNEF

Pour l'Unef, ces propos qui visent à stigmatiser les nouveaux arrivants sont sexistes, homophobes, constituent une référence antisémite et une incitation au viol. Selon Anna Mendez, la présidente de l'Unef Auvergne : "Sous couvert de tradition, de rite de passage à l'université, on a des choses comme ça qui perdurent. Ça n'existe pas qu'en médecine mais c'est particulièrement fort et prégnant en médecine. Et pas qu'à Clermont-Ferrand".

L'Unef regrette le manque de réaction de l'institution

L'Unef dénonce ce mercredi l'absence de réaction face à ces pratiques qui sont de notoriété publique. Le syndicat demande la mise en place d'actions de sensibilisation au sein de l'UCA, aussi bien pour les étudiants que pour le personnel. Et l'Unef demande également des sanctions contre ceux qui ont des propos ou des comportements racistes, sexistes ou homophobes.