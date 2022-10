L'UNEF demande à la région un restaurant universitaire sur le campus de la Citadelle à Amiens

Tout part d'un constat fait par l'organisation estudiantine l'UNEF Amiens Picardie : les étudiants sur le campus de la Citadelle d'Amiens n'ont pas de solution satisfaisante pour déjeuner le midi. L'UNEF a donc écrit au président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dimanche 16 octobre 2022, pour lui demander de financer la création d'un restaurant universitaire.

Une cafétéria bien trop petite

A l'heure actuelle l'UNEF déplore l'existence d'une unique cafeteria de 156 places sur le campus pour plus de 5 000 étudiants, d'autant qu'elle fait valoir le projet de développement de l'université avec pour ambition d'atteindre les 8 000 étudiants.

"On a négocié des micro-ondes avec l'UPJV mais ça n'est pas satisfaisant, les étudiants mangent parfois même par terre" - Lucas Boutillier, président de l'UNEF

Et pour les heureux élus qui accèdent à la cafétéria : "c'est panini ou burger tous les midis et ça coûte cher avec des sandwichs à 3,30 euros minimum", précise-t-il.

Projet prévu puis avorté

Toujours selon l'UNEF, la création d'un restaurant universitaire était pourtant bien prévue au moment même de la construction du campus.

Elle devait avoir lieu dans un second temps mais a été abandonnée en même temps que celle d'autres infrastructures annexes comme une maison des étudiants, faute de financements publics.

"Un restaurant universitaire c'est la possibilité de se nourrir correctement et à petits prix, c'est essentiel pour les étudiants" - Lucas Boutillier, président de l'UNEF

3 000 étudiants favorables au projet

Pour faire bouger les choses et augmenter la crédibilité de sa demande, l'UNEF a mis en place une pétition en ligne et en papier, elle affirme avoir obtenu plus de 3 000 signatures au total.

Des étudiants qui pour certains sont en difficultés financières accrues avec l'inflation souligne l'UNEF qui milite également pour le retour des repas à 1 euros pour tous.