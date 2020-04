L'UNICEF Picardie collecte des fournitures scolaires pour les élèves confinés

Le comité de Picardie du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) lance un appel à la générosité en pleine crise du coronavirus et alors que le confinement est imposé depuis près d'un mois. L'organisation veut récupérer du matériel scolaire pour les enfants des quartiers plus défavorisés.

"L’UNICEF s’associe au Collectif des parents d’élèves d'Amiens-Nord pour améliorer le quotidien des jeunes enfants en cette période de confinement", explique l'organisation dans un communiqué. L'idée c'est de collecter du matériel de bureau et des fournitures scolaires. "Des familles ont besoin de cahiers, de stylo, de feutres, de jeux éducatifs", précise Lucien Fontaine, le président de l'UNICEF Picardie.

Une première collecte mercredi

L'organisation fait appel à la générosité des grandes enseignes de distribution mais aussi aux particuliers. Un point de collecte est organisé ce mercredi 15 avril dans les locaux du 375 rue de Cagny à Amiens entre 15 heures et 17 heures. "Tout sera fait dans le respect des règles sanitaires", rappelle Lucien Fontaine qui encourage aussi à "stocker du matériel chez soi venir le donner plus tard.

Car l'UNICEF prévoit déjà d'autres collectes. L'organisation a été sollicité par d'autres collectifs de parents dans les quartiers d'Etouvie ou encore Amiens-Sud-Est et s'associe avec les transports ambulanciers Fradcourt et l'Ile aux Fruits pour la dépose et le transport de matériel.