L'uniforme à l'école, "une diversion, un écran de fumée" pour Stève Gaudin du SNUDI-FO53

Emmanuel Macron parle d'une tenue unique comme un jean, un t-shirt et une veste, pour des raison de laïcité, pour éviter des tenues "trop excentriques, qui provoquent". Stève Gaudin est le représentant en Mayenne du syndicat de l'éducation nationale SNUDI FO. Il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mardi 5 septembre : "chacun aura compris que ce débat sur l'uniforme est ni plus ni moins une mesure de diversion, un écran de fumée, ou encore l'arbre qui cache la forêt car le vrai débat de cette rentrée ce sont tous les problèmes auxquels sont confrontés nos collègues et qui impactent l'accueil des enfants et des familles dans les écoles"

19 classes fermées en Mayenne

Cette rentrée en Mayenne a été marquée par la fermeture de 19 classes dans le département. Une décision de l'Inspection d'académie face à la baisse des effectifs dans les écoles. Des classes fermées, et la conséquence ce sont des classes parfois surchargées, alerte le maire de Laval Florian Bercault et le député Guillaume Garot. Il sont préoccupés par la situation dans 4 écoles, Le Petit Prince, Michelet, Badinter et Thévalles. Ils ont saisi l'Inspecteur d'académie. Mais il n'y a pas qu'à Laval qu'il y a des problèmes, souligne Stève Gaudin "à Cossé le Vivien, on a fermé une classe, on se retrouve avec les mêmes effectifs qu'en 2022, mais avec un enseignant et une classe en moins!"

