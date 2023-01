L'uniforme à l'école ? "Une vieille lubie de l'école républicaine idéalisée"

C'est avec un rire que Sabrina Manuel réagit à la démarche des députés RN, une proposition de loi pour instaurer l'uniforme à l'école et au collège. Dans une interview au journal Aujourd'hui en France, Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'Etat, s'y montre favorable : "C'est un vieux serpent de mer la question de l'uniforme à l'école. On en parle tous les ans ou tous les deux ans", rétorque la secrétaire du SnuiPP-FSU dans le Finistère.

"Une vieille lubie de l'école républicaine idéalisée"

"C'est une vieille lubie de l'école républicaine idéalisée alors qu'on ne portait pas d'uniforme mais des blouses. S'il suffisait de ça pour régler les problèmes, ce serait bien trop facile. Ce qui compte, c'est que les enfants puissent avoir des parents présents pour les devoirs, des lieux salubres pour travailler. Ce ne sont pas les uniformes qui vont régler ça."

La syndicaliste, professeur des écoles à Brest, s'agace également de la proposition du ministre de l'Education nationale. Pape Ndiaye détaille son plan orthographe dans une note à l'intention des recteurs et professeurs, après le résultat des évaluations nationales qui montre que près d'un élève de sixième sur quatre n'a pas le niveau requis en français.

"Les dictées, c'est déjà tous les jours"

Il avait déjà annoncé la mise en place d'une heure de soutien en français à la rentrée prochaine pour les élèves de sixième en difficulté. Il vise l'école désormais, en demandant deux heures d'écriture et de lecture par jour et des courtes dictées quotidiennes en CM1 et CM2 .

"La question de la dictée revient aussi régulièrement", répond l'enseignante. "On a toujours aussi l'impression qu'ils tombent des nues. Dans la plupart des classes que je connais, les dictées c'est déjà tous les jours. Quand on compare avec les années 80, on oublie de dire qu'on fait beaucoup plus de matières : informatique, anglais, sport... Beaucoup de choses se sont rajoutées et ce sont les matières fondamentales qui ont été impactées. Les enfants ont aussi perdu l'équivalent d'un an d'école avec les différentes réformes du rythme scolaire. Les enfants ont une heure de français de moins que dans les années 80. En tant qu'enseignant, on subit les modes à chaque fois !"

"La dictée, un truc de vieille bique"

Sabrina Manuel fustige donc les "modes", qui finissent pas passer et à se ringardiser les unes les autres : "La dictée à un moment c'était mal vu, il fallait faire de la compréhension de la grammaire. C'était un truc de vieille bique."

Mais le niveau des élèves est-il moindre ? "Il faut comparer ce qui est comparable. Les élèves savent écrire le Français mais il y a des limites. Le redoublement, ça ne se fait plus, ils doivent avancer vaille que vaille. C'est très compliqué d'accompagner les élèves en difficulté. Ce qui est sûr c'est que les différences entre les élèves se sont accrues."

