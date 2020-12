L'université d'Aix-Marseille devrait rouvrir début janvier

Il y a quelques semaines déjà, Eric Berton, président de l'université d'Aix-Marseille a signé un appel avec d'autres présidents pour demander la réouverture des universités le plus vite possible. Vendredi dernier lors de son interview sur Brut, Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait en effet une réouverture "début janvier". Une annonce vécue comme un soulagement par Eric Berton.

"C'est vital de retrouver nos étudiants. On a vraiment besoin de les revoir et de leur donner un cadre. Ils sont dans une situation très difficile."

Dans un premier temps, les étudiants reviendront sur les campus par demi-groupes, le nombre de places sera également limité dans les amphithéâtres et Eric Berton assure que tout sera fait pour que les examens se déroulent le plus souvent possible en présentiel. Pour cela, les salles seront aménagées.

Une réouverture au plus vite car les étudiants se trouvent aujourd'hui en difficulté : le risque de décrochage est important, d'après Eric Berton. L'isolement pèse lourd psychologiquement, mais ils sont aussi très inquiets pour leur avenir. Ils avancent dans le flou. Certains ne peuvent pas valider leur stage (en raison de la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises refusent les stagiaires ou n'ont pas les moyens de les rémunérer).