Par crainte d'occupation de salles, le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a décidé mercredi soir de fermer administrativement les deux sites de l'université jusqu'à lundi matin. Les cours et les examens sont annulés.

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Avignon, France

Les étudiants qui avaient des partiels ce jeudi devront plancher un autre jour : L'université d'Avignon et des pays de Vaucluse est fermée administrativement jusqu'à lundi matin.

Décision prise à 20 heures mercredi par le président de l'université, Philippe Ellerkamp.

Des enseignants, des étudiants de l'université contestent la réforme de l'accès à l'université.

Ils étaient 80 à l'assemblée générale mercredi après-midi, à décider d'occuper "pacifiquement" un amphithéâtre pour débattre démocratiquement. Ils entendaient l'ouvrir aux cheminots, aux électriciens également dans le cadre de la convergence des luttes. Le président Macron avait ironisé sur l'expression en évoquant une "coagulation".

Quelques heures plus tard, le président a décidé de prendre un arrêté de fermeture administrative sur les sites Hannah-Arendt (centre-ville) et Jean-Henri-Fabre (Agroparc).

"Toutes les enceintes de l’université seront donc fermées au public, aux personnels et usagers, ce mercredi 18 avril 2018 à 20h jusqu’au lundi 23 avril à 7h30, le cas échéant. La réouverture de l’établissement fera l’objet d’un nouvel arrêté." - communiqué de l'université

Le communiqué explique : "Suite au risque d’occupation inopinée des locaux de l’établissement entraînant des menaces de désordre dans les enceintes et locaux, le fonctionnement normal de l’établissement et la sécurité des biens et des personnes ne peuvent être assurés dans ces conditions."

"Fake news" - syndicat UNEF

Le syndicat étudiant UNEF répond que le mouvement d'opposition avait "décidé d'occuper pacifiquement les lieux afin, comme le stipule l'article 6 du réglementé intérieur général de l'Université, d'exercer nos libertés de réunion et de manifestation dans l’enceinte de l'université" et fustige les "Fake news de la présidence de l'université".

Tous les examens, les enseignements prévus, sont suspendus et reportés.