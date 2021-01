L'Université d'Orléans désormais gérée officiellement par un administrateur provisoire

Par arrêté, le Rectorat de l'académie d'Orléans-Tours a nommé ce 1er janvier Alain Sarfati comme administrateur provisoire de l'Université d'Orléans. Une décision qui était attendue face à la situation de blocage que connaît la faculté. Ce professeur des universités et ancien président de l'Université de Paris-Sud va avoir la lourde tâche de trouver un consensus autour de l'élection à la présidence de l'Université d'Orléans.

Une solide expérience

Âgé de 54 ans, spécialiste des agrégats et des systèmes quantiques complexes, Alain Sarfati a démarré sa carrière d'enseignant-chercheur en 1994 à l'université Paris-Sud. Il a été par la suite directeur de Polytech Paris-Sud avant de devenir en janvier 2019 président de l'Université de Paris-Sud. Il est l'un des grands artisans de la création de la grande Université de Paris-Saclay en janvier 2020. Il est à ce jour rattaché au Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche comme conseiller des sites et d'établissements. Cette solide expérience n'est certainement pas étrangère à sa nomination afin de sortir l'Université d'Orléans de la situation complexe dans laquelle elle se trouve. Le choix par le Rectorat d'une personnalité extérieure au campus orléanais est le signe également d'une volonté d'apaisement dans le climat délétère et "la bataille d'égos" qui règnent depuis maintenant quelques mois au sein de l'Université d'Orléans. Alain Safarti a indiqué à France Bleu Orléans qu'il serait "à Orléans dés ce lundi 4 janvier".

La priorité de la présidence de l'Université

Alain Sarfati devra gérer les affaires courantes avec un budget de l'année 2021 qui n'a toujours pas été adopté mais aussi et surtout il va devoir emmener à son terme le processus électoral afin de désigner un président. Alain Sarfati a précisé à France Bleu Orléans que se serait sa "priorité". Un nouveau Conseil d'Administration de l'Université d'Orléans doit se tenir le 8 janvier prochain. Il a été convoqué par le président sortant, Ary Bruand mais le nouvel administrateur provisoire peut l'ajourner. Pour Anne Besnier, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire déléguée à l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et membre du Conseil d'Administration de l'Université d'Orléans, le fait que l'administrateur provisoire qui a été choisi soit "_une personne externe à l'Université d'Orléans est une bonne solution".Anne Besnier souhaite également que le nouvel administrateur temporaire "poursuive les élections avec le Conseil d'Administration actuellement en place pour ne pas repousser d'au moins encore six mois la désignation d'un président". A ce sujet, Alain Sarfati a expliqué à France Bleu Orléans que son intention était"de trouver une solution avec le Conseil d'Administration aujourd'hui en place_".