L'Université d'Orléans ouvre une classe préparatoire à l'Ecole nationale de la magistrature

L'Université d'Orléans va accueillir dès la prochaine rentrée une nouvelle classe préparatoire : il s'agit d'une formation pour préparer le concours de l'ENM, l'école nationale de la magistrature. Cela s'adresse à des étudiants de niveau master 1, uniquement boursiers - car l'idée est de "démocratiser" l'accès à cette école prestigieuse, basée à Bordeaux, et qui "produit" les futurs juges et magistrats.

Eviter l'auto-censure des étudiants

C'est d'ailleurs l'ENM qui prendra en charge tout le budget de cette classe préparatoire : 280 0000 euros dont 80 000 euros pour les bourses versées aux étudiants. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants n'osent pas passer ce concours. Cette "classe prépa" va pouvoir lever les freins psychologiques, espère Pierre Allorant, le doyen de la faculté de droit d'Orléans : "Aujourd'hui, on a vraiment une situation d'auto-censure, explique-t-il. Nos étudiants envisagent et réussissent bien l'examen pour la profession d'avocat. Mais ils n'osent pas passer le concours de l'ENM, parce qu'ils trouvent la barre a priori trop haute."

Dans le détail, 18 étudiants seront acceptés dans cette classe préparatoire en octobre. "C'est effectivement ciblé sur des étudiants boursiers, indique Pierre Allorant, il y aura bien sûr des enseignements classiques de droit, de procédure pénale et civile, mais la particularité c'est que le tutorat, l'encadrement, seront assurés par des magistrats du ressort de la Cour d'appel d'Orléans. Il y aura aussi un dispositif d'action culturelle, car c'est un aspect fondamental pour le concours."

Démocratiser l'accès à l'ENM

La fac d'Orléans sera la 5ème à accueillir ce dispositif - il existe la même "classe prépa" à Paris, Bordeaux, Douai et Lyon. Même si aucun "quota" n'est réservé aux étudiants boursiers lors du concours, l'ENM espère modifier, peu à peu, la sociologie de ses élèves qui ne reflète pas du tout la réalité nationale : "C'est un problème auquel sont confrontées toutes les grandes écoles, mais c'est particulièrement vrai pour l'ENM, à laquelle accèdent surtout des jeunes femmes brillantes, issues de familles aisées ou enfants d'enseignants, constate Pierre Allorant. Or la justice, c'est aussi connaître et comprendre les difficultés sociales, économiques, psychologiques des milieux sociaux les plus divers."

18 places sont donc à pourvoir à Orléans - les dossiers de candidature sont à remplir en ligne avant le 2 avril, sur le site de l'ENM. Chaque promotion de l'ENM compte environ 250 élèves, dont 200 recrutés via le concours externe.