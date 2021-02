L'université d'Orléans se trouve enfin un président !

Le conseil d'administration de l'université d'Orléans a enfin pu élire un nouveau président, ce matin. Cette fois, une majorité s'est dégagée : Eric Blond obtient 20 voix et est le nouveau président. Cet enseignant à Polytech était jusque-là vice-président de l'université d'Orléans.

Éric Blond est le nouveau président de l'université d'Orléans : cet enseignant à Polytech, professeur de mécanique, quadragénaire, a obtenu vingt voix lors d'une nouvelle élection organisée ce jeudi en conseil administration (la majorité étant fixée à 19 voix).

Il a fallu attendre un troisième tour de scrutin ce jeudi, pour le départager face à Gérard Poisson, l'autre candidat, enseignant à l'IUT de Bourges qui obtient six voix (il y a neuf bulletins blancs ou nuls).

Seulement deux candidats en lice ce jeudi

Le principal "adversaire" d'Eric Blond dans ce scrutin, Christophe Léger, avait annoncé mercredi qu'il jetait l'éponge "pour que cesse cette situation de blocage". Quant à Karin Fischer, enseignante et syndicaliste FSU, elle avait elle aussi retiré sa candidature, dès la semaine dernière.

Election sur fond d'affaire judiciaire

Eric Blond était jusque-là vice-président de l'université d'Orléans et était un proche d'Ary Bruand, président depuis 2016 : ce dernier, en difficulté en raison d'une enquête ouverte pour détournement de fonds publics à l'université d'Orléans, avait annoncé le retrait de sa candidature le 21 janvier dernier, laissant "la place" à Eric Blond.

Il aura fallu deux mois et 18 tours de scrutin pour débloquer la situation !

La situation était bloquée depuis le 4 décembre dernier, et à chaque fois, le conseil d'administration issu des élections organisées en novembre ne parvenait pas à dégager de majorité, comme vendredi dernier : au total, il aura donc fallu dix-huit tours de scrutin, six réunions du conseil d'administration, et deux mois pour parvenir à débloquer la situation.

Un administrateur provisoire, Alain Sarfati, était arrivé depuis le 1er janvier pour gérer les affaires courantes et tenter de trouver une solution. Sa mission va donc s'achever.