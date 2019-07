L'université de Bordeaux désormais propriétaire de son patrimoine

La convention de dévolution du patrimoine d'État à l'université de Bordeaux a été signée lundi. L’université, désormais automne pour gérer son patrimoine immobilier et foncier, compte le valoriser. Parmi les projets : des rénovations, la construction de logements étudiants ou de bureaux.

Bordeaux, France

L’université de Bordeaux est dorénavant pleinement chez elle dans ses murs. Après Poitiers, Toulouse, Marseille, et avant Caen cet automne, la convention de dévolution du patrimoine d'État à l'université de Bordeaux a été signée lundi 15 juillet. Elle lui permet de devenir propriétaire de la quasi-totalité de son patrimoine immobilier et foncier, détenu jusqu'à présent par l'État à 82%.

"Je vous remets donc les clés de votre université" plaisante Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Blague à part, l'université de Bordeaux devient ainsi autonome pour gérer son patrimoine immobilier et foncier de 187 hectares et 293 bâtiments. 29 hectares ont été identifiés comme potentiellement valorisables, dont 450 000 m² constructibles.

Construction de logements étudiants

Le but, à présent, est de poursuivre les rénovations des bâtiments, pour la plupart construits dans les années 60 : "L'opération Campus et le contrat de plan État région ont permis de rénover un tiers du parc, mais 40% doivent encore faire l'objet de travaux" note Manuel Tunon de Lara, le président de l'université de Bordeaux.

L’université a également dorénavant les mains libres pour lancer et financer des projets immobiliers. Parmi les pistes envisagées : construire des résidences étudiantes et des commerces sur le campus, ou encore des bureaux et des logements pour héberger les enseignants-chercheurs.