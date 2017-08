L'université de Bordeaux parmi les 200 meilleures au monde

Selon le palmarès annuel des universités du monde, établi depuis 2003 par le classement dit de Shanghaï, l'université de Bordeaux se maintient dans le top 200. Les américaines Harvard et Stanford mènent la danse. Et la première française est quarantième : Pierre et Marie Curie à Paris.

Le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy, distingue, tous les ans depuis 2003, les 500 meilleurs établissements d’enseignement supérieur dans le monde. Pas de changement en tête : Harvard et Stanford les américaines, devant Cambridge en Angleterre. La mieux placée en France est quarantième : Pierre et Marie Curie à Paris. Et l'Université de Bordeaux reste dans les 200 premières, juste derrière celle de Grenoble et de Bruxelles.

La France reste sixième de ce classement mondial, avec 20 établissements classés parmi les 500 premiers. Six critères permettent d'établir ce classement, dont le nombre de Nobel parmi les anciens élèves, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline et le nombre de publications dans "Science" et "Nature".