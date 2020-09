L'Université de Bourgogne bien placée dans le "classement de Shangai" : quel intérêt ?

L'Université de Bourgogne n'a pas manqué de s'en féliciter : pour la quatrième année de suite, elle est bien placée dans le "classement de Shangai" (environ 500 sur 17 000), qui désigne les meilleures universités du monde, et qui est réalisé par l'Université de Shangai.

Ok, mais concrètement, c'est quoi ce classement ? Cette bonne place sert vraiment à quelque chose pour notre Université ? Et sur la base de quels critères notre Université de Bourgogne est reconnue ?

D'abord, il faut préciser que ce classement prend en compte uniquement le travail de recherche, réalisé par l'Université. Cette bonne place dans le classement ne veut donc pas dire que notre Université possède par exemple de supers locaux, ou propose les diplômes les plus porteurs.

Un bon coup de pub pour l'Université

Faire partie de ce classement, clairement, c'est d'abord un bon coup de pub et une bonne vitrine pour le travail des enseignants-chercheurs, explique Vincent Thomas, le président de l'Université de Bourgogne :

"L'Université de Bourgogne est déjà très crédible dans ses activités de recherche, elle est reconnue par ses pairs. Cette reconnaissance est confortée par le classement de Shangai, à la fois dans le milieu académique, dans les laboratoires, et auprès des organismes de recherche, CNRS, INSERM, INRAE, avec qui on travaille quotidiennement. Faire partie des 5 % des meilleurs établissement classés dans le monde, c'est un avantage sérieux quand on échange avec nos partenaires."

"University of Burgundy" désigne l'Université de Bourgogne. - université de shangai

La possibilité "d'internationaliser" davantage l'Université de Bourgogne

Ce classement est surtout consulté par les étudiants non pas français, mais étrangers! Et ça, au final, ça permet à l'Université de Bourgogne de s'ouvrir à l'international explique Pascal Neige, le vice-président de l'Université délégué à la recherche :

"Le classement de Shangai a initialement été fait pour aider les étudiants de la ville chinoise à aller se former dans les différents pays du monde. Mais la conséquence, c'est que plus on aura d'étudiants internationaux, plus on va internationaliser notre établissement, avec des cours en langue anglaise à certains endroits, ce qui est souhaitable en matière de recherche."

La santé, l'écologie, les sciences de la terre : des domaines dans lesquels nos enseignants-chercheurs sont particulièrement reconnus

Bon, certes notre Université est bien classée, mais sur quels critères ? Dans quels domaines nos enseignants chercheurs sont-ils très bons ? La réponse de Pascal Neige :

"Il y a tout un tas de choses qui compte dans ce classement : le nombre de publications dans une base de donnée particulière, le nombre de publications dans une revue internationale reconnue, ce qui atteste en quelque sorte du niveau de notre établissement. On a une dizaine d'endroits où on est vraiment à un haut niveau : en santé, en écologie, en science de la terre, en chimie, en mathématique... Dans tous ces domaines, là on est donc reconnus pour nos travaux ! "

Les enseignants-chercheurs de l'Université de Bourgogne font donc globalement du bon travail, aux yeux de l'Université de Shangai. Mais il faut quand même prendre un peu de recul. En tout, dans ce classement, il y a une trentaine d'universités françaises. Et celle de Bourgogne est située à peu près dans le milieu du panier.