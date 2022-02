Opération séduction pour l'université de Bourgogne. Elle ouvre ses portes aux lycéens et continue à attirer de futurs candidats. Quelles sont les filières en tension ? y a t'il encore de la place? on vous explique tout ici :

L'université de Bourgogne séduit de plus en plus de futurs étudiants

Entrez c'est ouvert ! On est encore loin des épreuves du Bac et des grandes vacances, mais c'est en ce moment que l'université de Bourgogne ouvre ses portes aux lycéens pour recruter ses futurs étudiants, et croyez-le ça marche. En 10 ans la Fac de Bourgogne est passée de 25.000 etudiants à 35.000 aujourd'hui dont 30.000 uniquement sur Dijon Evidemment, ça s'explique par le boom démographique, mais pas seulement. Soufiane est lycéen à Auxerre, et il profite d'une première journée portes-ouvertes ce 2 février pour découvrir les lieux. Comme beaucoup de ses camarades, il s'imagine bien futur étudiant à Dijon : " C'est proche de chez moi et c'est bien desservi. Ce n'est pas comme Paris qui semble très très grand, je m'imagine bien plus facilement à Dijon"

Dijon est plus sympa que Paris

Soufiane et ses amies s'imaginent bien étudiants à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Une impression que confirme Quentin, étudiant en 5° année de médecine "Moi je suis de la région parisienne" confie-t-il "et je ne me sentais pas de partir étudier à Paris. Ca me semble trop oppressant, trop concurrentiel. Ici le niveau d'études est le même , mais l'ambiance est plus familiale, plus cosy. Je me sens plus en confiance pour réussir à Dijon." A ses côtés, son ami Maxence acquièse : "Moi je viens de Lyon et j'ai préféré m'inscrire ici. A Lyon, on se retrouve 2.400 en première année, a Dijon, on etait 1.400, c'est beaucoup, mais plus confortable. On finit par se connaitre."

Le système D pour des filières très demandées

Reste à trouver de la place pour tout le monde, c'est là ou la fac doit se montrer imaginative "Les cours se déroulent dans une petite salle et sont retransmis dans plusieurs grands amphis. On voit le prof sur écran, ça reste du distanciel. Pas facile pour aller poser des questions après le cours" nuance Maxence.

Maxence et Quentin ne sont pas bourguignons, mais ont choisi Dijon © Radio France - Olivier Estran

Les autres filières les plus demandées sont les études de Droit , de psychologie et les études de sport. C'est là où se retrouve Ryann qui a grandi à Nuits-Saint-Georges "Pour les exercices physiques, les travaux pratiques, on est en groupe de 20 ou 30. Par contre, pour les cours théoriques, au départ c'est un amphi de 450 personnes. C'est bruyant. Mais bon , il y a des étudiants qui abandonnent avant la fin de l'année et en 3° année de Master, on se retrouve à un effectif raisonnable."

Le pôle Santé, la formation la plus demandée en première année © Radio France - Olivier Estran

Devenir étudiant d'un jour pour découvrir le campus

Sur le campus de Dijon, 6 étudiants sur 10 sont des Bourguignons. L'université de Bourgogne est aussi renommée à l'étranger. Elle figure dans le fameux "classement de Shangaï" qui liste les meilleures fac à travers la planète, cela signifie que nous faisons parti des 5% des établissements les mieux classés au niveau mondial. A Dijon, 1 étudiant sur 10 vient de l'étranger. C'est le cas de Régina qui arrive de Côte-d'Ivoire pour décrocher ici son diplôme d'urbaniste : "La formation est plus complète ici , et les sections moins chargées que dans mon pays. En 3° année, nous sommes une quarantaine, c'est confortable." A l'aise à Dijon , la jeune femme envisage de prolonger sa formation pour passer une thèse et devenir enseignante-chercheur.

Pour tout savoir de la vie sur le campus, la Fac de Bourgogne propose aux lycéens de venir vivre une journée de cours aux côtés des étudiants. Cette opération va se dérouler du 14 au 20 février prochain. Il faut s'inscrire en ligne.