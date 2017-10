A Caen l'université décide d'interdire tous les weekend d'intégration des étudiants

Aprés avoir interdit le weekend d'intégration des étudiants de la faculté de médecine, l'université de Caen passe à la vitesse supérieure. Toutes les disciplines sont désormais concernées à Caen par ces annulations.

Deux jours après la révélation de soupçons de bizutage et le déclenchement d'une enquête de police concernant les étudiants en médecine . L'université de Caen demande maintenant à l'ensemble de ses étudiants, toutes disciplines confondues, d'annuler tous les weekend d'intégration prévus dans les jours et semaines à venir.

Une réflexion à mener

C'était le cas, par exemple, samedi prochain des étudiants de l'institut d'administration des entreprises (IAE) . Ces étudiants, comme tous les autres, vont devoir annuler les évènements festifs prévus. Et ce, jusqu'à nouvel ordre puisque les dirigeants de l'université indiquent qu'ils vont prochainement inviter les associations étudiantes à une réflexion afin de "réexaminer le cadre de leurs pratiques et de leurs activités".

L'université n'a donc pas voulu limiter son interdiction aux étudiants en médecine. Sur son site internet elle demande aux associations d'annuler TOUS les weekend d'intégration ou de bienvenue prévus pour cette rentrée 2017.

Jusqu'à 6 mois de prison

L'université de Caen rappelle enfin sur son site que "le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, a subir ou commettre des actes humiliants ou à consommer de l'alcool de manière excessive (...) est puni par la loi". C'est un délit et la peine peut aller jusqu'à 7500 euros d'amendes et six mois de prison. La loi date du 17 juin 1998. Le bizutage, depuis cette époque, est illégal.