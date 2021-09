L'Université de Caen-Normandie fait sa rentrée, avec le retour des élèves en présentiel

Les étudiants sont de retour sur les bancs de l'université, en présentiel : une rentrée attendue, après presque deux ans de crise sanitaire et de confinements successifs. A l'Université de Caen-Normandie, tout est prêt pour accueillir les 33 000 étudiants du campus. "C'est génial d'être de retour", se réjouit Sam, étudiante en deuxième année d'anglais, "c'est quand même beaucoup mieux d'être ici que de suivre les cours chez soi depuis son lit !"

L'année dernière a été compliquée pour de nombreuses étudiantes et étudiants, confinés chez eux et forcés à suivre les cours à distance. "Du coup, on est un peu perdu depuis la rentrée, confie Sam, qui a effectué sa première année de licence en 2020, car on manque de repères : il y a plein de gens qu'on a vus seulement en visio, là on débarque tous avec des masques, c'est compliqué de savoir qui est qui".

Le président de l'université Lamri Adoui a présenté lundi 6 septembre les mesures prévues pour la rentrée. © Radio France - Marie Martirossian

L'année a été encore plus difficile pour les étudiants étrangers, qui arrivaient tout juste en France avant le confinement de novembre. C'est le cas de Moustapha. Il vient d'Algérie et est inscrit en licence de mécanique : "J'ai fait deux semaines en présentiel en octobre et ensuite, c'était le confinement... Je n'ai même pas pu visiter la ville de Caen, la première fois que je suis vraiment sorti, c'était en mai !"

Des opérations de vaccination sur les campus

Les étudiants sont donc dans l'ensemble heureux de retourner sur le campus de l'Université. "C'est très sympa, tout se passe bien, en plus il y a du soleil !", sourit Clarisse, qui entre en première année de droit. Le masque reste obligatoire à l'intérieur des locaux seulement et il est recommandé dans les espaces qui rassemblent beaucoup de personnes.

Sur le campus 1 de l'Université de Caen-Normandie, des opérations de vaccination sont organisées en septembre et en octobre. © Radio France - Marie Martirossian

"Le pass sanitaire ne sera pas demandé mais des opérations de vaccination sont organisées sur les campus, en septembre et octobre", explique le président de l'Université de Caen-Normandie Lamri Adoui, invité de France Bleu Normandie mardi 7 septembre. En Normandie, 92,5% des 18-22 ans ont reçu une dose de vaccin et 75% d'entre eux sont entièrement vaccinés.

L'administration veut également maintenir le soutien psychologique aux étudiants : le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) a recruté une psychologue permanente et réfléchit à mettre en place des vacations de psychologues sur les sites distants de l'université, à Cherbourg ou Alençon par exemple.