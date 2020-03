L'université de Corse veut participer à la lutte contre le coronavirus

Vincent Castola, le doyen de la faculté des sciences, Liliane Berti, la directrice de l'institut universitaire de santé, Antoine Aiello, ancien président et directeur de l'unité Stella Mare et Dominique Federici, le nouveau président de l'Université de Corse ont décidé de prendre leur place dans le combat contre le COVID-19 : « la situation est très préoccupante dans l'île, avec un système de santé qui a des contraintes logistiques et en termes de moyens et _nous devons mettre nos compétences au service de la Corse_, dans ce contexte », précise Antoine Aiello.

L'objectif : mettre en place dans les plus brefs délais un plateau technique qui permettra de tester un maximum de personnes dans l'île. Le laboratoire de virologie de Corte a en effet les moyens de réaliser entre 200 et 300 tests par jour. Par ailleurs, des contacts ont été pris avec les équipes du Professeur Raoult à Marseille, pour mettre en œuvre le protocole d'essais des traitements à la chloroquine.