L'université de Grenoble classée parmi les meilleures du monde

C'est une petite consécration pour l'université Grenoble-Alpes. Le prestigieux classement de Shanghai qui répertorie les meilleurs établissements dans le monde a placé l'UGA (présente à Grenoble et Valence) à la 99e place sur 100.

L’université grenobloise est la seule université en région à figurer dans le top 100 mondial aux côtés de 4 établissements parisiens. "C'est notre moyen de témoigner de la qualité de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, à Grenoble", se réjouit Yassine Lachneck, son président. "Les résultats du classement global de Shanghai confortent la stratégie de regroupement universitaire mise en place à Grenoble", se félicite l'établissement dans un communiqué.

Une aide à l'attractivité du territoire

"C'est la conséquence de plusieurs années de travail. Et c'est surtout important pour l'université en terme d'attractivité mais aussi pour ses étudiants" note le président de l'UGA.

Nous espérons que les étudiants sont fiers de leur université et que ça leur servira sur leurs CV. - Yassine Lachneck, président de l'UGA.

"Mais ce n'est pas une stratégie en soi comme on peut le voir dans certains pays du monde, notamment à Singapour où dans des pays arabes du Golfe, qui avec de gros moyens veulent entrer dans les classements le plus vite possible" poursuit-il. "Pour nous, ça vient en conséquence. Le plus important, c'est que l'on propose les meilleures formations à nos étudiants" conclut-il.