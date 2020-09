L'université de La Rochelle ouvre deux formations à Niort

Après l'université de Poitiers, l'UCO d'Angers, Excelia Group-Sup de Co, le CNAM, c'est désormais l'université de La Rochelle qui s'implante à Niort. Deux formations sont proposées depuis cette rentrée 2020 dans le domaine du numérique :

une licence professionnelle conception, développement et tests logiciels (parcours développeur cloud)

conception, développement et tests logiciels (parcours développeur cloud) un master M1 et M2 informatique - architecte logiciel

Objectif : 5000 étudiants à Niort en 2028

Ce partenariat entre Niort agglo et La Rochelle Université, c'est l'aboutissement de trois ans de discussion. "Cela concourt à la création de cette ville plus étudiante qu'elle ne l'est déjà. On est passé de 2300 étudiants en 2014 à 3000 aujourd'hui, c'est une très belle progression", se réjouit Jérôme Baloge, le maire de Niort et président de l'agglomération, ravi d'accueillir ce nouvel acteur. L'objectif de Niort est d'arriver à 5000 étudiants d'ici 2028. Des formations qui correspondent aussi aux besoins d'entreprises du territoire.

Un enjeu de développement pour l'université de La Rochelle

Pour La Rochelle Université, il s'agit d'un "enjeu de développement, d'avoir une meilleure compréhension des enjeux des entreprises du numérique pour faire évoluer nos formations", précise Jean-Marc Ogier, le président de La Rochelle Université. Beaucoup d'étudiants en master - master qui existait depuis une dizaine d'année à La Rochelle sous une autre forme - étaient en alternance dans des entreprises niortaises.

Une quinzaine d'étudiants sont inscrits en ce début du mois de septembre pour ces deux formations. Des inscriptions sont encore possibles jusqu'à la fin du mois en licence professionnelle. Renseignements auprès de La Rochelle Université ou du CBE du Niortais.