L'université de Limoges devient un établissement de référence en matière de cybersécurité

L'université de Limoges rejoint le centre d'excellence international de cybersécurité, qui fédère des établissements prestigieux à travers le monde et développe la coopération avec des gouvernements et le monde de l'industrie. C'est la première université française à en devenir membre.

Présentée comme "pionnière dans l'éducation et la recherche liées à l'information et à la cybersécurité" en France, l’université de Limoges rejoint le centre d'excellence international de cybersécurité, en tant que membre affilié. Une véritable reconnaissance pour l'établissement qui a été la première en France à proposer un Master en cryptographie et sécurité de l'information, dès 1986. Elle est également reconnue pour ses recherches en cybersécurité menées au sein du laboratoire XLIM. "L'une des forces de son groupe de recherche est qu'il couvre un continuum allant de la théorie de l'information à la pratique" précise l'université de Limoges, dans un communiqué.

Le centre d'excellence international de cybersécurité a été fondé par six universités, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon. La prestigieuse université de Cambridge, au Royaume Uni, vient également de rejoindre ses rangs. L'objectif du centre est de développer une coopération entre gouvernements, industries et monde universitaire, afin d'être "à l'avant-garde des efforts déployés dans le monde entier pour relever les défis de la cybersécurité créés par une société numérique sans frontières en pleine expansion."