Exit APB, bonjour Parcoursup ! Une nouvelle plateforme d'orientation pour les lycéens, avec de nombreuses nouveautés. Plus que 10 vœux de formation au lieu de 24, le conseil de classe de terminale qui donne son avis sur chaque vœux des élèves ... De quoi permettre une meilleure orientation des lycéens selon le gouvernement.

Mais pour ses détracteurs, cette nouvelle procédure est aussi une possibilité de sélectionner les élèves à l'entrée dans les facultés. Notamment dans les filières en surcharge, qui avaient du procéder à des tirages au sort l'an dernier. Une "sélection" rendue possible par le "Oui Si", une acceptation sous condition que peut opposer les universités à chaque candidature.

A l'université de limoges, cette condition prendra la forme d'une année de mise à niveau, ou d'une licence aménagée en 4 ans plutôt que 3. Une bonne chose selon Pascale Torre, vice présidente de l'université de Limoges : "Cela peut être une forme de sélection, mais tout le monde aura une place, et il vaut mieux un an de plus qu'un an passé dans l'échec". Cette possibilité sera notamment utilisée dans les filières surchargées, comme STAPS : " Ceux qui auront un "Oui Si" ne seront pas forcément acceptés en STAPS, car cela veut dire qu'il leur manque quelque chose" estime l'ancienne doyenne de la faculté de Droit.

A Limoges l'an dernier, la filière STAPS avait accueilli tous les candidats grâce à un financement exceptionnel du ministère. Et l'objectif reste le même cette année. S'il reste des zones de flou et que le travail est colossal, pour Pascale Torre c'est clair : "cela ne pourra pas être pire qu'APB", l'ancienne plateforme.