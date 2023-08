L'université de Montpellier toujours classée dans les 200 meilleures universités au monde

L'université de Montpellier se classe cette année encore parmi les 200 meilleures universités du monde selon le classement de Shanghai, un palmarès mondial de 1.800 établissements d'enseignement secondaire, référence incontournable dans le monde universitaire.

Ce classement prend en compte le nombre de publications dans de prestigieuses revues scientifique, le nombre de citations de chercheurs ou encore la renommée des anciens élèves ou enseignants. Les 100 meilleures universités sont classées de 1 à 100, puis le classement se fait par tranche de 50.

Pour la cinquième année consécutive l'université de Montpellier se classe au rang 151 à 200. Déjà reconnue depuis sept années comme l'un des leaders mondiaux en écologie, elle montre à travers ces bons résultats sa capacité à rayonner dans le monde et à répondre aux exigences internationales d’excellence en recherche et formation.

"Je me réjouis encore cette année de voir l'université de Montpellier se positionner parmi les meilleures universités mondiales. Ces bons résultats dans le classement de Shanghai, ainsi que dans l’ensemble des autres classements mondiaux traduisent une politique ambitieuse d’excellence menée depuis plusieurs années qui s’appuie sur le talent et l’investissement important de nos équipes de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, que je tiens également à féliciter. Ces résultats découlent aussi des moyens exceptionnels alloués pour la recherche et la formation dans le cadre du programme d’Excellence I-SITE, projet porté avec l’ensemble de nos partenaires. Ils attestent aussi de la puissance de nos forces scientifiques présentes sur notre territoire qui nous permettent à la fois de répondre aux grands enjeux mondiaux du XXIème siècle, d’agir sur ces sujets essentiels avec une meilleure efficacité pour ainsi nourrir, soigner et protéger les populations et les écosystèmes ; et permettre à la recherche française de rayonner davantage à l’échelle mondiale' a déclaré ce mardi Philippe Augé, président de l'université de Montpellier.