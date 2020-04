L'Université de Nantes ferme ses portes jusqu'en septembre, les examens se tiendront à distance

Pour permettre aux étudiants et enseignants de se projeter sur la fin de l'année universitaire, et avant de savoir quand le confinement prendra fin, l'Université de Nantes a décidé ce mercredi que ses portes resteraient fermées jusqu'en septembre et que les examens se dérouleront à distance.