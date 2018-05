Des étudiants opposés à la loi Vidal ont empêché la tenue des épreuves de sociologie, histoire et langues ce mercredi après-midi en manifestant bruyamment dans la salle d'examen à Rezé. L'université de Nantes a décidé de reporter les épreuves prévues jeudi sur deux autres sites.

Nantes, France

A l'université de Nantes, les épreuves qui se déroulent depuis lundi à la Trocardière à Rezé, sont perturbés malgré la présences des forces de l'ordre pour protéger l'accès aux salles d'examens. Lundi après-midi un partiel de sociologie avait dû être reporté après l'irruption d'une centaine d'étudiants opposés à la loi ORE. Mardi, la tension était montée d'un cran, avec l'interpellation d'une jeune manifestante pour outrage à l'encontre de personnels de l'université. Ce mercredi, les épreuves prévues l'après-midi en sociologie, histoire et langues n'ont pas pu se tenir; des étudiants présents dans la salle se sont levés et ont bruyamment critiqué la loi Vidal, provoquant l'interruption et le report des épreuves.

⚠️ Report des examens prévus l'après-midi du 16/05 à la Trocardière. Plus d'infos : https://t.co/8fjHZB4spu — Université de Nantes (@UnivNantes) May 16, 2018

En fin d'après-midi ce mercredi, l'université a décidé de reporter les examens prévus jeudi sur deux autres sites, le parc des expos de La Beaujoire et le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS). Des appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour les perturber.