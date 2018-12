L'université de Nantes veut abandonner Google pour un moteur de recherche 100% français

Nantes, France

À partir de janvier, il y aura un nouveau moteur de recherche sur les 20.000 ordinateurs de l'université de Nantes. Fini le monopole de Google. Ils seront équipés d'un moteur de recherches 100% français, Qwant. Si le ministère de la défense, l'assemblée nationale et la mairie de Paris ont déjà choisi Qwant, Nantes est la première université à le faire.

Avec Google, la vie privée est mise à mal

Si Google est hyper performant, le géant américain a la fâcheuse habitude de nous espionner. "On se rend compte que la vie privée est mise à mal parce que ce moteur de recherche regarde ce que nous faisons, il trace - comme on dit - toutes les actions, tous les sites sur lesquels on va pour essayer de cibler la publicité. C'est leur modèle économique", explique Francky Trichet, le vice-président de l'université en charge du numérique. Et en matière de travaux de recherche, c'est évidemment un problème.

Un choix stratégique et engagé

Voilà donc pourquoi l'université a choisi Qwant. Le moteur de recherche français ne garde pas l'historique de nos recherches, toutes les données sont stockées en France et il pollue moins. "C'est un choix stratégique et engagés", poursuit Francky Trichet. "L'idée, c'est que la vie privée et la confidentialité des recherches du personnel de l'université soit préservées. Et c'est aussi de participer au développement de ce moteur de recherche 100% français".

Des habitudes à changer

Reste ensuite à changer les habitudes. "On a tellement le réflexe Google qu'on sait que ce sera difficile au début. L'objectif n'est pas non plus d'empêcher notre personnel de l'utiliser. Mais on veut privilégier Qwant". Actuellement, 91% des recherches sur internet se font via Google.