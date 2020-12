L'Université de Nice se lance dans une vaste rénovation de ses locaux

Un ambitieux projet. Une rénovation des locaux des campus de Lettres, de Droit et de Sciences est prévue d'ici fin 2023 avec un relooking et une isolation thermique. L'Université Côte d'Azur (UCA) avec près de 40 000 étudiants en avait besoin. L'Etat s'engage pour 54 millions d'euros.

Finie cette image un peu sinistre et désolante des vieux bâtiments de la faculté de Lettres de Nice avec ses salles glaciales l'hiver ou surchauffées l'été…ils datent des années 1970... le campus Carlone tout comme celui de Valrose pour les Sciences, et le campus Trotabas pour le Droit, vont être transformés.

D'importants travaux sont annoncés pour à la fois rénover et isoler les nombreux bâtiments situés dans trois endroits de la ville. D'autres travaux sont également prévus pour des bâtiments de l'IUT de Fabron et de Sophia Antipolis, et pour construire un nouveau laboratoire de recherche scientifique à Valrose.

Fin des chaudières au fioul et au gaz... place au solaire.

C'est aussi une transition énergétique et écologique. Les "fameuses" chaudières au fioul et au gaz qui ont soulevé beaucoup de questions et fait couler beaucoup d'encre vont disparaitre au profit de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur. Un passage de l'éclairage en Led. Le changement des menuiseries. "Ce sera une transformation du sol au plafond à l'intérieur en passant par la couleur des murs et à l'extérieur un relooking _des façades jusqu'au au toit " i_nsiste Olivier Canin en charge du patrimoine de l'Université de Nice.

Le maire de Nice Christian Estrosi assure que cela permettra une spectaculaire diminution des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. "Avec une une bonne isolation, on passe de 83 kg d'émission de CO2 au mètre carré par an à 5 kg".

Des marchés pour les entreprises locales

Autre grand intérêt ont souligné les représentants de l'Etat, de la Région et de la Métropole est de relancer très vite la machine économique locale bouleversée par la crise. "Car même si de grands groupes nationaux et internationaux emportent les marchés, ils feront appel aux entreprises locales. En général 80% d'entre elles réalisent les chantiers…. Les entreprises devront réaliser les travaux "sur site" sans fermeture des faculté"s indique le président de l'Université Jeanick Brisswalter "Des travaux sans déménagement des étudiants et des chercheurs. 18 chantiers devraient être lancés avant la fin 2021 et terminés avant fin 2023."

L'Etat s'engage pour 54 millions d'euros

"L'Université de Nice est proportionnellement la mieux dotée de France" affirme à la fois le maire de Nice Christian Estrosi et le recteur délégué à l'Enseignement supérieur Philippe Delbecco. 54 millions d'euros c'est un vrai coup de pouce de la part du gouvernement qui représente 31 % de l'enveloppe totale consacrée aux universités.