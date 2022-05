L'université de Nîmes dans le top 5 "Taux de réussite et passage en Master"

L'université de Nîmes peut bomber le torse ! Elle se retrouve à la première place des universités qui permettent à plus d'étudiants que prévu de passer en deuxième année de Master. Ce classement national de L'Étudiant concerne 69 universités françaises. La fac de Nîmes se place également en cinquième position en ce qui concerne les taux de réussite et le passage en Master (avec un taux de 76,8%)

D’après les estimations du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, seulement 55,3% des étudiants de l’université de Nîmes devaient obtenir leur master en deux ans pour la session de 2020, précise l'université par communiqué. Dans les faits, ils ont été 76,8% à Nîmes. Mis en place par le ministère, ce critère permet d’identifier les universités qui ont fait progresser leurs étudiants. Unîmes arrive en tête des universités françaises en ce qui concerne ce critère d’étude.

"Ces résultats constituent une belle réussite dans le paysage de l’enseignement supérieur français. La qualité de la formation est ici reconnue ainsi que les principes fondateurs de l’établissement qui accompagnent au plus près les étudiants et les poussent toujours plus loin dans l’apprentissage, la réussite et la préparation de leur avenir professionnel." Université de Nîmes (communiqué)