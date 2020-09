L'université de Nîmes prépare sa rentrée avec de nouvelles contraintes sanitaires

C'est une rentrée un peu particulière qui s'annonce pour les près de 5000 étudiants qui fréquentent l'université de Nîmes , alors que la crise sanitaire liée au coronavirus impose des mesures de distanciation sociale et limite le nombre de personnes rassemblées dans des espaces clos.

Pas de conférence de pré-rentrée prévue cette année dans le grand amphi . À la place, un livret d'accueil disponible sur clé USB. Toutes les démarches administratives se font à distance : " Tout était simple et intuitif, témoigne Arthur, 18 ans, inscrit en première année de droit, on ne sent pas pas abandonnés par la fac".

Pour les cours, qui démarrent le 14 septembre, il faudra accepter de s’éloigner de son voisin : seule une place sur deux sera occupée dans les amphithéâtres. Pour les plus gros effectifs comme ceux de la filière droit ou psychologie, les étudiants seront divisés en deux groupes et alterneront entre une semaine de cours en présentiel et une semaine à distance. Les groupes de travaux dirigés en revanche, auront bien lieu en nombre restreint avec port du masque obligatoire. Les étudiants pourront assister à une présentation par filière à partir de la pré-rentrée, fixée au 7 septembre, avec leur responsable pédagogique.

L'enseignement en présentiel s'applique par défaut pour la très grande majorité des enseignements , bien que le recours aux cours à distance reste disponible pour certains cas spécifiques et en l'absence d'alternative pour respecter le nombre de places limites :

Si on passait en enseignement à distance généralisé, cela serait au détriment des étudiants. C'est ce qui fait notre force à l'université de Nîmes, c'est la proximité que l'on a avec nos étudiants. C'est quelque chose auquel nous restons attachés, c'est pour cela que nous maintenons le principe du présentiel. - Nicolas Leroy, Vice Président en charge des formations et de la vie étudiante à l'université de Nîmes

Néanmoins, les équipes pédagogiques redoutent que les étudiants soient déstabilisés par ce contexte un peu particulier : " Il est important que l'on arrive le plus rapidement possible à leur présenter les études, et qu'ils se sentent dans les études. C'est pour cela que nous essayons d'être le plus présent possible sur la pré-rentrée " ajoute Nicolas Leroy.

Explosion du nombre de bacheliers

Cette année, la crise sanitaire liée au coronavirus a imposé l'examen du baccalauréat en contrôle continu partout en France, et permis l'harmonisation favorable des notes en raison du contexte difficile. Le taux de réussite atteint donc un niveau record de 98,5 % dans la filière générale, soit près de 100.000 bacheliers de plus en France par rapport aux autres années. Parmi eux, ce sont autant d'étudiants supplémentaires qui s'inscrivent dans le supérieur en septembre.

" Nous avons en général 200 à 300 nouveaux étudiants en moyenne, et nous pouvons en attendre jusqu'à 500 cette année ", commente Nicolas Leroy, alors que les inscriptions à l'université de Nîmes sont toujours ouvertes. Les capacités d'encadrement de l'université, elles, n'ont pas changé : "Accepter des étudiants supplémentaires, c'est une grande difficulté car nous sommes déjà en sous-effectifs en termes de personnel. Mais nous ne pouvons pas laisser les étudiants sans rien."

Les conditions d'examens universitaires de fin d'année, qui se sont tenus à distance ou en contrôle continu, ont également fait diminuer le nombre de redoublants dans les années supérieures. Ce qui permet de libérer un peu plus de place en première année : " Nous n'avons évidemment pas donné les examens, mais nous nous sommes montrés plus conciliants", explique Benoit Roig.

Nous ne pouvons pas accueillir trop d'étudiants si nous ne sommes pas en capacité de dispenser une formation dans de bonnes conditions . Prendre 30% d'étudiants en plus pour qu'ils tombent dans l'échec après la première année n'a pas de sens pour nous. Nous voulons les faire réussir, mais pas à n'importe quel prix. Benoit Roig - Président de l'université de Nîmes

Accompagnement des étudiants les plus fragiles

Dans ce contexte, l'accueil des étudiants en difficulté, qu'elle soit d'ordre matériel, scolaire ou psychologique, est un enjeu d'autant plus important : " La particularité cette année, en plus de la crise sanitaire, c'est que nous allons accueillir des élèves qui n'ont pas été au lycée pendant des mois ", explique Benoit Roig.

Est ce que je vais réussir à me remettre dans le rythme de travail ? Parce que pendant six mois je n'ai pas eu de cours, ni de réel examen. Je me demande si on sera assez préparés pour la rentrée prochaine - Arthur, 18 ans, inscrit en 1ère année de droit

Chaque année, l'université utilise déjà des tests de niveaux pour identifier les élèves ayant le plus de lacunes. Un dispositif qui devrait être renforcé sur les trois ou quatre premiers mois de l'année.

En plus des efforts effectués pour la pré-rentrée, les équipes envisagent également d'organiser des temps de visite de la ville par petits groupes pour les nouveaux bacheliers. Des initiatives qui devraient permettre aux étudiants de " se sentir pleinement intégrés à l'université et dans cette ville, même si certains cours pourraient avoir lieu ailleurs ou chez eux. "