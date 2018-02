Le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour annonce ce vendredi matin sur France Bleu Béarn l'ouverture de places supplémentaires pour les étudiants en STAPS et en sociologie à la rentrée.

Pau, France

Après les deux jours de mobilisations des étudiants contre Parcours Sup cette semaine, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour était l'invité de France Bleu Béarn ce matin. Mohamed Amara a annoncé l'ouverture de places supplémentaires à la rentrée pour les étudiants en STAPS et en sociologie.

360 places en STAPS

"Nous allons augmenter de 50% les places cette année car nous avons reçu une aide de l'Etat, détaille Mohamed Amara. _Les STAPS à Tarbes auront 60 places supplémentaires, elles vont passer à 300. Et nous aurons 60 places à Bayonne_. Nous aurons donc 360 places, pour 600 demandes l'année dernière. En sociologie, la capacité d'accueil augmente de 50% on passe de 50 à 90".

En 5 ans, le nombre d'étudiants à l'UPPA a augmenté de 20%. Sur la même période, les moyens consacrés à l'université ont baissé de 20% assure le président, qui s'étonne : "cette année, tout le monde découvre qu'il y a une hausse démographique et l'Etat met quelques moyens, tant mieux. Mais ça fait 4 ans, 5 ans que ça dure pour nous".