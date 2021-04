L'université de Perpignan réorganise les sessions d'examens

En raison des nouvelles restrictions sanitaires, l'Université de Perpignan Via Domitia revoit l'emploi du temps de tous les examens du second semestre. Certains sont reportés, d'autres maintenus en jauge très restreinte.

Tous les partiels qui devaient avoir lieu les quatre prochaines semaines au sein de l'université de Perpignan sont reportés après le 2 mai. Les étudiants ont été informés ce mardi 6 avril, par mail. En revanche, des épreuves en contrôle continu sont maintenues, soit en présentiel soit en distanciel. Une directive gouvernementale reçue ce mardi à l'Université de Perpignan Via Domitia, le permet. Entre les révisions et les stages, sur le campus du Moulin à Vent à Perpignan, il n'y a que 20% des étudiants L'université compte plus de 9.000 inscrits.